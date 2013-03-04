中国债市: 信用债收益率估值转为普涨，中短端反弹领先－交易商协会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月4日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值由跌转涨，其中一年及三年等中短端品种升幅领先，其余期限涨幅相对较小，致曲线略显平坦化。
数据显示,一年期各品种收益率估值涨幅在4-6个基点(bp),10年及以上品种涨幅多在1-2个bp.
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.
以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 3.93 +5 4.31 +4 4.61 +2 4.89 +2
AAA 4.02 +6 4.53 +4 4.87 +3 5.11 +2
AA+ 4.26 +5 4.80 +3 5.14 +3 5.67 +1
AA 4.45 +5 5.10 +4 5.67 +1 6.19 +2
AA- 4.89 +4 5.88 +3 6.67 +2 7.86 +2
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.09 +2 5.35 +1 5.65 +1 5.86 +1
AAA 5.35 +2 5.68 +2 5.95 +2 6.27 +1
AA+ 5.99 +1 6.32 +1 6.60 +1 6.92 +1
AA 6.67 +1 6.99 +1 7.26 +1 7.72 +1
AA- 8.35 +1 8.62 +1 8.93 +1 9.18 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曹巍浩/张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。