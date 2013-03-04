路透调查：中国2月棕榈油库存料触及140万吨纪录高位

路透吉隆坡3月4日 - 路透采访五位中国交易商和分析师得出的预估显示，中国2月棕榈油库存极有可能升至140万吨的纪录高位，因在1月1日更严格的质量监管规定生效之前，棕榈油进口在去年年末时激增。

中国棕榈油库存居纪录高位可能会进一步打压国内价格 ，并帮助抑制通胀在可控水平。中国棕榈油价格今年以来跌逾8%。

“中国库存徘徊在100万吨关口附近已经有很长时间，在监管加强前的进口增加又将库存推升到纪录高位。”中纺粮油进出口有限责任公司总经济师徐建飞称。

海关数据显示，中国12月棕榈油进口为954,087吨，几乎较49万吨均值翻了一番，因贸易商寻求规避新的质量标准。

但在中国检疫当局1月底批准两批马来西亚棕榈油船货卸货后，市场对新规定将遏制船货的忧虑得以缓解。

此次调查显示，2月中国棕榈油进口可能较1月下滑15%，至40万吨，因受农历新年假期以及2月天数较少的影响。

2月中国官方棕榈油进口数据将于3月底公布，无官方库存数据公布。

尽管2月库存可能比上年同期的90万吨高出56%，但受访者称随着未来数月冬季结束，进口可能进一步增多。

通常情况下冬季棕榈油消费较低，因在寒冷天气中棕榈油会固化。