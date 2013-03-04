路透调查：中国2月棕榈油库存料触及140万吨纪录高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡3月4日 - 路透采访五位中国交易商和分析师得出的预估显示，中国2月棕榈油库存极有可能升至140万吨的纪录高位，因在1月1日更严格的质量监管规定生效之前，棕榈油进口在去年年末时激增。
中国棕榈油库存居纪录高位可能会进一步打压国内价格 ，并帮助抑制通胀在可控水平。中国棕榈油价格今年以来跌逾8%。
“中国库存徘徊在100万吨关口附近已经有很长时间，在监管加强前的进口增加又将库存推升到纪录高位。”中纺粮油进出口有限责任公司总经济师徐建飞称。
海关数据显示，中国12月棕榈油进口为954,087吨，几乎较49万吨均值翻了一番，因贸易商寻求规避新的质量标准。
但在中国检疫当局1月底批准两批马来西亚棕榈油船货卸货后，市场对新规定将遏制船货的忧虑得以缓解。
此次调查显示，2月中国棕榈油进口可能较1月下滑15%，至40万吨，因受农历新年假期以及2月天数较少的影响。
2月中国官方棕榈油进口数据将于3月底公布，无官方库存数据公布。
尽管2月库存可能比上年同期的90万吨高出56%，但受访者称随着未来数月冬季结束，进口可能进一步增多。
通常情况下冬季棕榈油消费较低，因在寒冷天气中棕榈油会固化。
贸易公司使用棕榈油订单作为获取银行现金的短期融资渠道，也可能支撑进口需求。(完) (编译 程琳; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。