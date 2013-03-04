中国资管: 上周16款集合信托产品发行，平均期限缩短至近19个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（2月23日-3月1日）共有12家信托公司发行了16款集合信托产品，发行数量环比减少5款。产品平均期限为18.81个月，环比缩短9.19个月。
同期共有21家信托公司成立了44款集合信托产品，成立数量环比增加28款，增幅为175%。其中有23款新成立产品公布了期限，平均期限为31.35个月，环比增加9.85个月。共有14款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.97%。
报告称，上市公司进行股权质押的热情不减，近日又有中路股份、独一味等披露了相关公告。今年以来A股已有165家上市公司公布了204次股权质押公告，合计质押的股权数量约为80.42亿股。
“从行业情况来看，房地产类上市公司是进行股权质押融资的大户。同时，股权质押对于上市公司的控制权和作为质押方的信托公司，均存在一定程度的隐忧，且信托公司的风险在ST超日 资金链问题后颇受关注。”报告表示。
**新发行的信托计划，多半预期收益下行**
在上周新发行的集合信托计划中，发行数量环比减少5款，降幅为23.81%。其中，华信信托发行了4款，发行数量居榜首；外贸信托发行2款；百瑞信托、新华信托、渤海信托、四川信托、方正信托、新时代信托、中铁信托、中信信托、爱建信托和陆家嘴信托，各发行1款。
从期限上看，上周16款新发产品平均期限为18.81个月，环比缩短9.19个月。其中，12个月期产品7款，平均最高预期收益率8.75%，环比增加0.80个百分点；13个月期产品1款，最高预期收益率为9.20%；24个月期产品7款，平均最高预期收益率为10.04%，环比下降0.03个百分点；36个月期产品1款，最高预期收益率为10.00%，环比下降1.20个百分点。
从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了8款，居首位；投资于房地产领域的产品发行了4款，位居第二；投资于基础设施领域的发行了3款，位列第三；投资于金融领域的产品发行了1款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了7款，居首位；组合运用类产品发行了5款；债券投资类和权益投资类产品各发行了2款。
上周共有23家公司的48款信托产品到期清算。从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品22款；投资于房地产领域的产品11款；投资于证券投资领域的产品6款；投资于基础设施、金融和其他领域的产品分别为4款、3款和2款。（完） (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。