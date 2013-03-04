中国资管: 上周16款集合信托产品发行，平均期限缩短至近19个月

路透香港3月4日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（2月23日-3月1日）共有12家信托公司发行了16款集合信托产品，发行数量环比减少5款。产品平均期限为18.81个月，环比缩短9.19个月。

同期共有21家信托公司成立了44款集合信托产品，成立数量环比增加28款，增幅为175%。其中有23款新成立产品公布了期限，平均期限为31.35个月，环比增加9.85个月。共有14款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.97%。

报告称，上市公司进行股权质押的热情不减，近日又有中路股份、独一味等披露了相关公告。今年以来A股已有165家上市公司公布了204次股权质押公告，合计质押的股权数量约为80.42亿股。

“从行业情况来看，房地产类上市公司是进行股权质押融资的大户。同时，股权质押对于上市公司的控制权和作为质押方的信托公司，均存在一定程度的隐忧，且信托公司的风险在ST超日 资金链问题后颇受关注。”报告表示。

**新发行的信托计划，多半预期收益下行**

在上周新发行的集合信托计划中，发行数量环比减少5款，降幅为23.81%。其中，华信信托发行了4款，发行数量居榜首；外贸信托发行2款；百瑞信托、新华信托、渤海信托、四川信托、方正信托、新时代信托、中铁信托、中信信托、爱建信托和陆家嘴信托，各发行1款。

从期限上看，上周16款新发产品平均期限为18.81个月，环比缩短9.19个月。其中，12个月期产品7款，平均最高预期收益率8.75%，环比增加0.80个百分点；13个月期产品1款，最高预期收益率为9.20%；24个月期产品7款，平均最高预期收益率为10.04%，环比下降0.03个百分点；36个月期产品1款，最高预期收益率为10.00%，环比下降1.20个百分点。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了8款，居首位；投资于房地产领域的产品发行了4款，位居第二；投资于基础设施领域的发行了3款，位列第三；投资于金融领域的产品发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了7款，居首位；组合运用类产品发行了5款；债券投资类和权益投资类产品各发行了2款。