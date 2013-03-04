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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:24 BJT

日本股市：小幅收高，金融股和地产股扬升

路透东京3月4日 - 日本股市日经指数周一收高0.4%，地产股和金融股上扬，市场预期在新领导团队带领下，央行将会采取积极宽松政策。

日经指数 收报11,652.29点，稍早曾触及11,767.68点，为2008年9月以来最高，随后因大阪暂停期货交易而下跌。

东证股价指数 收高0.8%至992.25点。(完)
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