香港热股：房地产板块重跌逾3%，内地楼市调控细节与港府重拳共振

路透香港3月4日 - 继续香港政府重拳遏制楼市热度之后，中国政府亦开始发布新一波楼市调控政策的细则。香港地产类股周一午后走弱，并拖累大盘下跌。分析师指出，新措施出台料令房地产市场买气急冻，相关个股短期面临压力。

分析师指出，国务院在两会（政协和人大）前夕公布调控细则，各地楼市的调控细则将相应出台，一线城市可能更为严厉，楼市及股市都会有所调整，投资者对房地产板块也会加审慎看待。

“新出台的措施将会打击买家的意愿，进而影响销售。”瑞银在报告中说。该投行将地产股板块的市盈率目标调降13%至10.6倍。

本地时间下午2:33时，恒生地产股指数 重跌3.30%至31,043.66点;大盘指数 跌1.65%.

内房股中，中小型开发商花样年 重挫逾10%至1.07港元，跌幅最重；富力地产 亦跌低9.54%至11.76港元。

包括中国海外发展 在内的其他房地产股，股价跌幅多在6%以上。

房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

以香港市场为主的地产商，持续笼罩在港府“辣招再现”的低气压中，新世界发展 午后跌2.11%至13.90港元；龙头地产之一新鸿基 则跌2.55%至114.70港元。

继大型地产股新鸿基下修12/13年合同销售目标9%后 ，今日数家香港媒体引述新世界发展执行董事兼联席总经理郑志刚谈话称,因应政府辣招对市场影响，将调降2012/13年度的售楼目标，由140-150亿港元下调一成。

香港政府上月底全面上调物业印花税，以遏止楼市过度亢奋。政府同时还取消了行之多年的“勾地”政策，期以主动掌握土地供应。