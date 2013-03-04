香港热股：房地产板块重跌逾3%，内地楼市调控细节与港府重拳共振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 继续香港政府重拳遏制楼市热度之后，中国政府亦开始发布新一波楼市调控政策的细则。香港地产类股周一午后走弱，并拖累大盘下跌。分析师指出，新措施出台料令房地产市场买气急冻，相关个股短期面临压力。
分析师指出，国务院在两会（政协和人大）前夕公布调控细则，各地楼市的调控细则将相应出台，一线城市可能更为严厉，楼市及股市都会有所调整，投资者对房地产板块也会加审慎看待。
“新出台的措施将会打击买家的意愿，进而影响销售。”瑞银在报告中说。该投行将地产股板块的市盈率目标调降13%至10.6倍。
本地时间下午2:33时，恒生地产股指数 重跌3.30%至31,043.66点;大盘指数 跌1.65%.
内房股中，中小型开发商花样年 重挫逾10%至1.07港元，跌幅最重；富力地产 亦跌低9.54%至11.76港元。
包括中国海外发展 在内的其他房地产股，股价跌幅多在6%以上。
房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。
以香港市场为主的地产商，持续笼罩在港府“辣招再现”的低气压中，新世界发展 午后跌2.11%至13.90港元；龙头地产之一新鸿基 则跌2.55%至114.70港元。
继大型地产股新鸿基下修12/13年合同销售目标9%后 ，今日数家香港媒体引述新世界发展执行董事兼联席总经理郑志刚谈话称,因应政府辣招对市场影响，将调降2012/13年度的售楼目标，由140-150亿港元下调一成。
香港政府上月底全面上调物业印花税，以遏止楼市过度亢奋。政府同时还取消了行之多年的“勾地”政策，期以主动掌握土地供应。
中国十二届全国人大一次会议副秘书长兼发言人傅莹表示，本届会议将于3月5日上午正式开幕，会期12天半，3月17日上午正式闭幕。并将于第三个单元（即下周三、13日）起确定国家领导人人选。 (完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。