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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:50 BJT

东京汇市：日圆上涨而澳元下滑，因中国出台强力打房政策

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3007     1.3020      -0.10      -1.42     1.3194
 美元/日圆                         93.36      93.56      -0.21      +7.63      86.74
 欧元/日圆                        121.43     121.77      -0.28      +6.09     114.46
 美元/瑞郎                        0.9428     0.9426      +0.02      +2.98     0.9155
 英镑/美元                        1.5028     1.5036      -0.05      -7.53     1.6251
 美元/加元                        1.0304     1.0267      +0.36      +3.86     0.9921
 澳元/美元                        1.0124     1.0202      -0.76      -2.59     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8203     0.8248      -0.55      -0.97     0.8283
 澳元/日圆                        94.510     95.360      -0.89      +4.86     90.130
 新西兰元/日圆                    76.580     77.080      -0.65     -45.62    140.820
 英镑/日圆                        140.30     140.55      -0.18      -0.37     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2339     1.2366      -0.22      -1.60     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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