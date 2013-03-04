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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:42 BJT

日本个股：本田汽车2月中国销量同比下滑27.1%

路透北京3月4日 - 本田汽车 周一表示，公司及合资伙伴2月在中国汽车销量为32,024辆，较上年同期下滑27.1%。

1月在中国销量则为较上年同期增长22%，但由于今年中国春节假期落在2月，可能对数据产生了影响。

1-2月在中国销售为79,272辆，同比下滑4.1%。

1-2月销量数据显示，本田汽车在中国的销量正逐渐恢复到中日领土争端而引发的危机前水准。

本田在中国的合作伙伴有东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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