《中国债券市场每日交易备忘》－3月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标： 中国国家开发银行至多50亿元一年期浮息增发金融债(三个月SHIBOR基准)9:30-10:30招标，预测利差均值为- 57基点(bp) 国开行至多50亿元三年期浮息增发金融债(三个月SHIBOR基准)9:30-10:30招标，预测利差均值为-12基点(bp) 国开行至多60亿元五年期浮息增发金融债(三个月SHIBOR基准)9:30-11:10招标，预测利差均值为13基点(bp) 国开行至多50亿元七年期浮息增发金融债(三个月SHIBOR基准)9:30-11:10招标，预测利差均值为35基点(bp) 成商集团 1.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 金陵建工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 南玻A 11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和浦发银行主承 上海张江集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 山东胜通5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 国信证券30亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 中国证券金融公司30亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券主承 河南水利建设投资10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 葛洲坝集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和进出口行主承 葛洲坝 6亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和招商银行主承 铁法煤业集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 阜新银行至多2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级A+)，兴业证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国铁物25亿元九个月期超短融011318003，票面利率3.85% 江苏沙钢集团30亿元一年期短期融资券041359012，票面利率4.21% 广东温氏食品集团5亿元三年期中期票据1382072，票面利率5.06% 江苏新时代造船公司10亿元三年期中票1382073，票面利率6.00% 贵阳银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220029，票面利率6.5% 北京农商行51亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1221004，票面利率5.6% 农业银行 300亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1225001，票面利率4.99% 进出口银行200亿元五年期固息债130301，票面利率3.85% ============================================================================ 三、缴款： 江阴高新区投资开发公司8亿元七年期固息债1380073，票面利率6.6% 安徽投资集团20亿元五年期中票 中国电力投资集团35亿元五年期中票 青岛银行21亿元三年期固息债1320004，票面利率4.6% 青岛银行29亿元五年期固息债1320005，票面利率4.8% ============================================================================ 四、还本付息： 步步高投资集团3亿元一年期短融041253011到期兑付，票面利率7.2% 广发证券 30亿元三个月期短融071204002到期兑付，票面利率4.19% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)040203付息，基本利差0.76% 国开行150亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)120210付息，基本利差0.72% 国开行200亿元20年期固息金融债060219付息，票面利率4.18% 国开行200亿元15年期固息金融债070202付息，票面利率4.05% 鞍山城投20亿元七年期固息债1280029付息，票面利率8.25% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右， 居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。 -中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称,2013年全国财政预算赤字规模为 12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)。此外，今年代发地方政府债规模 为3,500亿元。 －中国国家发展和改革委员会周二提交“两会”的报告预计，2013年全社会固定资产投资增长18%， 社会消费品零售总额增长14.5%。 -中国国家统计局局长马建堂周二表示，中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势。 今日公布2月汇丰服务业PMI (1月为54.0) 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽; 审校 边竞)