中国股市：沪综指放量收挫3.7%创19个月最大单日跌幅,地产及建材板块领跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。
沪综指 收报2,273.404点，跌86.102点或3.65%；此前最大单日跌幅为2011年8月8日的3.79%。上海A股今日成交额为1,425亿元人民币，上周五为1,111亿元。
“短线市场受政策影响较大，地产、建材、金融等权重股承压令市场明显进入调整期。”华西证券分析师毛胜称。
他并指出，3月到二季度大盘或将面临调整期，而在二季度数据好于预期之前，预计市场的避险情绪将有所上升。不过，短线沪指2,234点附近仍存技术性支撑。
上证金融地产行业指数 收盘大挫9.25%。其中，首开股份 等多只地产相关股票跌停，房地产股龙头股万科 亦跌停，收报10.84元。
房价上涨预期不断增强令中国政府再度收紧房地产调控。国务院上周末发布通知称，需进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。
沪深300指数 收跌4.61%，报2,545.715点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,548.2点，跌4.35%，成交量为837,523手。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。