路透基点：11家银行签署泰安投资1.5亿美元两年期贷款－RLPC

这笔子弹式贷款由公司股票和现金作为抵押，由母公司鼎固控股有限公司和张虔生提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过35个基点，借方将支付超出35个基点的利差部分。牵头行兼簿记行获100个基点的前端费，一般参贷行获80个基点。