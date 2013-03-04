路透基点：11家银行签署泰安投资1.5亿美元两年期贷款－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，11家银行签署了泰安投资有限公司1.5亿美元的两年期定期贷款。
初始牵头行兼簿记行台湾工业银行承贷3,000万美元。永丰银行和开发工银各自承贷1,700万美元，分享牵头行兼簿记行头衔。远东国际银行承贷1,500万美元，亦为牵头行兼簿记行。
另有七家银行作为一般参贷行加入交易。东亚银行承贷1,500万美元。高雄银行承贷1,100万美元。台湾银行、兆丰国际商业银行、台中商业银行、台湾企银和元大商业银行各自承贷900万美元。
这笔子弹式贷款由公司股票和现金作为抵押，由母公司鼎固控股有限公司和张虔生提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过35个基点，借方将支付超出35个基点的利差部分。牵头行兼簿记行获100个基点的前端费，一般参贷行获80个基点。
这笔贷款包含一年延展期，筹得资金将用于再融资和用作运营资本。
鼎固控股为在中国的地产开发商,系由全球最大晶片封装测试厂日月光集团的张虔生家族所成立.(完)
(编译 杜明霞；审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。