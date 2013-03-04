版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 15:08 BJT

路透基点：11家银行签署泰安投资1.5亿美元两年期贷款－RLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，11家银行签署了泰安投资有限公司1.5亿美元的两年期定期贷款。

初始牵头行兼簿记行台湾工业银行承贷3,000万美元。永丰银行和开发工银各自承贷1,700万美元，分享牵头行兼簿记行头衔。远东国际银行承贷1,500万美元，亦为牵头行兼簿记行。

另有七家银行作为一般参贷行加入交易。东亚银行承贷1,500万美元。高雄银行承贷1,100万美元。台湾银行、兆丰国际商业银行、台中商业银行、台湾企银和元大商业银行各自承贷900万美元。

这笔子弹式贷款由公司股票和现金作为抵押，由母公司鼎固控股有限公司和张虔生提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过35个基点，借方将支付超出35个基点的利差部分。牵头行兼簿记行获100个基点的前端费，一般参贷行获80个基点。

这笔贷款包含一年延展期，筹得资金将用于再融资和用作运营资本。

鼎固控股为在中国的地产开发商,系由全球最大晶片封装测试厂日月光集团的张虔生家族所成立.(完)

(编译 杜明霞；审校 程琳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐