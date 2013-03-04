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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:59 BJT

日本个股：日产汽车2月中国汽车销量较上年同期减少46%，受春节因素影响

路透北京3月4日 - 日本日产汽车 称，该公司和其中国合资企业2月在中国的汽车销量约为58,200辆，较上年同期减少46%。

2月表现逊于1月的年增22.2%，但该数据受到扭曲，因2月有长达一周的农历春节假期。

1月和2月合计销售量约174,000辆，较上年同期减少14.1%。(完) (编译 王冠中; 审校 丁琦)
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