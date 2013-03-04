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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 15:26 BJT

日本政经：央行料在新总裁领导下实施积极的货币政策－首相安倍晋三

路透东京3月4日 - 日本首相安倍晋三周一表示，一旦议会批准黑田东彦出任日本央行总裁，预期央行将在他领导下采取积极货币政策。

安倍晋三称，修改日本央行法是未来的选项之一，但更为急迫的是央行需尽快实现2%的通胀率目标。

今日稍早，日本央行总裁提名人黑田东彦为最终击退通缩开出了更猛的药方，其表示，不会为央行向经济挹注的资金规模设定限制。 (完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
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