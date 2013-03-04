日本政经：央行料在新总裁领导下实施积极的货币政策－首相安倍晋三

路透东京3月4日 - 日本首相安倍晋三周一表示，一旦议会批准黑田东彦出任日本央行总裁，预期央行将在他领导下采取积极货币政策。

安倍晋三称，修改日本央行法是未来的选项之一，但更为急迫的是央行需尽快实现2%的通胀率目标。