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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 15:49 BJT

日本政经：财务省财务官中尾武彦称货币政策旨在抗击通缩

路透东京3月4日 - 日本财务省财务官中尾武彦周一表示，货币政策旨在让经济摆脱通缩，由此造成日圆贬值的结果应是可以允许的。

中尾武彦在一场讨论会上还称，近期日圆疲软反映出全球经济的基本面，此时正值有迹象显示美国经济复苏且欧元区企稳。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
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