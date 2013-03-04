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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险资产受中国调控措施打击，新兴亚洲股汇双跌

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* 美元/日圆报93.35日圆，跌0.2%；欧元/日圆报121.39，跌0.2%，澳元/日圆报94.44，跌1.0%

* 中国周末公布楼市调控措施的消息，打击风险资产，拉抬美元

* 日本以外亚洲股市走低，中国股市领跌；韩元及坡元在亚币中贬幅较深

* 受穆迪评论及中国楼市调控消息影响，澳元/美元触发10月低点1.0149下的停损单

* 欧元集团会议登场，今日将有西班牙失业数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦将发表讲话(完)

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