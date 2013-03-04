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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 15:25 BJT

韩国汇市：外资卖盘打压韩元跌至近三周低点，公债上涨

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,093.2 1,083.0

日圆/韩元 11.7027/108 11.7179/273

韩国公债期货* 106.68 106.65

五年期公债收益率 2.74% 2.74%

三年期公债收益率 2.63% 2.63%

韩国综合股价指数 .KS11 2,013.15 2,026.49

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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