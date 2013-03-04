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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 18:00 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-3月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*科伦药业      10       3      12    3/7簿记建档  浦发银行     AA      3/11     3/12
                                       兴业银行
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*国泰君安证券 100      15       3      3/7招标  工行/建行等   AAA      3/8      3/11
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*久立特材       5       2      12    3/7簿记建档  招商银行     AA-     3/11     3/12
 
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成商集团        3     1.5      12    3/5簿记建档  招商银行     AA-     3/7      3/8
                     (深圳茂业商厦提供担保)
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金陵建工集团    6       3      12    3/5簿记建档  中信银行     AA-     3/7      3/8
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南玻A          11      11      12    3/5簿记建档  招商银行     AA+     3/7      3/8
                             浦发银行
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上海张江集团   40      20      12    3/5簿记建档  北京银行     AA+     3/6      3/7
                                                  华夏银行
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山东胜通        9       5      12    3/5簿记建档  中国银行     AA-     3/6      3/7
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国信证券       70      30       3    3/5簿记建档  中国银行    AAA      3/6      3/7
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中国证券       30      30       3    3/5簿记建档  国泰君安    AAA      3/6      3/7 
金融公司 
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第一创业证券   13       6       3    3/6簿记建档 一创摩根证券  AA      3/7      3/8
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上港集团       30      30      12    3/6簿记建档  中国银行    AAA      3/7      3/8
 
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温州港集团      6       3      12    3/6簿记建档  建设银行     AA-     3/7      3/8     
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宝钢集团       16       8      12    3/7簿记建档  工商银行     AA      3/8      3/11
新疆八一钢铁  
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铁汉生态        5     2.5      12    3/8簿记建档  平安银行     AA-     3/11     3/12
 
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华邦颖泰       10       4      12    3/8簿记建档  南京银行     AA-     3/11     3/12
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
           (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)  
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*广东机场    29.7      10      5    3/11簿记建档   中国银行   AAA       3/12     3/13
管理集团  
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河南水利       10      10      5    3/5簿记建档    浦发银行    AA       3/7      3/8
建设投资 
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葛洲坝集团     10       5      5    3/5簿记建档    建设银行   AAA       3/6      3/7 
                                                   进出口银行 
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葛洲坝       11.5       6      7    3/5簿记建档    工商银行   AAA       3/6      3/7
                                        招商银行
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铁法煤业集团   20      10      5    3/5簿记建档    建设银行    AA+      3/6      3/7
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湖南富兴集团    6       6      3    3/6簿记建档    交通银行    AA-      3/7      3/8
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中国城通控股   18      18      7    3/6簿记建档    农业银行   AAA       3/8      3/11
                 （第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
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福建三安集团   27      10      5    3/6簿记建档     国开行     AA       3/7      3/8
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西王集团       18       8      5    3/6簿记建档    兴业银行    AA       3/7      3/8
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上海临港       17       7      5    3/6簿记建档    建设银行    AA       3/7      3/8
发展集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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河南安阳      2.55     2.55    3  3/6簿记建档  中信银行     AAA        3/8     3/11     
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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