《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-3月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *科伦药业 10 3 12 3/7簿记建档 浦发银行 AA 3/11 3/12 兴业银行 ======================================================================================== *国泰君安证券 100 15 3 3/7招标 工行/建行等 AAA 3/8 3/11 ======================================================================================== *久立特材 5 2 12 3/7簿记建档 招商银行 AA- 3/11 3/12 ========================================================================================= 成商集团 3 1.5 12 3/5簿记建档 招商银行 AA- 3/7 3/8 (深圳茂业商厦提供担保) ======================================================================================== 金陵建工集团 6 3 12 3/5簿记建档 中信银行 AA- 3/7 3/8 ======================================================================================== 南玻A 11 11 12 3/5簿记建档 招商银行 AA+ 3/7 3/8 浦发银行 ======================================================================================== 上海张江集团 40 20 12 3/5簿记建档 北京银行 AA+ 3/6 3/7 华夏银行 ======================================================================================== 山东胜通 9 5 12 3/5簿记建档 中国银行 AA- 3/6 3/7 ======================================================================================== 国信证券 70 30 3 3/5簿记建档 中国银行 AAA 3/6 3/7 ======================================================================================== 中国证券 30 30 3 3/5簿记建档 国泰君安 AAA 3/6 3/7 金融公司 ======================================================================================== 第一创业证券 13 6 3 3/6簿记建档 一创摩根证券 AA 3/7 3/8 ======================================================================================== 上港集团 30 30 12 3/6簿记建档 中国银行 AAA 3/7 3/8 ======================================================================================== 温州港集团 6 3 12 3/6簿记建档 建设银行 AA- 3/7 3/8 ======================================================================================== 宝钢集团 16 8 12 3/7簿记建档 工商银行 AA 3/8 3/11 新疆八一钢铁 ======================================================================================== 铁汉生态 5 2.5 12 3/8簿记建档 平安银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 华邦颖泰 10 4 12 3/8簿记建档 南京银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *广东机场 29.7 10 5 3/11簿记建档 中国银行 AAA 3/12 3/13 管理集团 ========================================================================================= 河南水利 10 10 5 3/5簿记建档 浦发银行 AA 3/7 3/8 建设投资 ========================================================================================= 葛洲坝集团 10 5 5 3/5簿记建档 建设银行 AAA 3/6 3/7 进出口银行 ========================================================================================= 葛洲坝 11.5 6 7 3/5簿记建档 工商银行 AAA 3/6 3/7 招商银行 ========================================================================================= 铁法煤业集团 20 10 5 3/5簿记建档 建设银行 AA+ 3/6 3/7 ========================================================================================= 湖南富兴集团 6 6 3 3/6簿记建档 交通银行 AA- 3/7 3/8 ========================================================================================= 中国城通控股 18 18 7 3/6簿记建档 农业银行 AAA 3/8 3/11 （第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 福建三安集团 27 10 5 3/6簿记建档 国开行 AA 3/7 3/8 ======================================================================================== 西王集团 18 8 5 3/6簿记建档 兴业银行 AA 3/7 3/8 ======================================================================================== 上海临港 17 7 5 3/6簿记建档 建设银行 AA 3/7 3/8 发展集团 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 河南安阳 2.55 2.55 3 3/6簿记建档 中信银行 AAA 3/8 3/11 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)