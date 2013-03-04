版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 15:45 BJT

日本债市：公债价格劲扬，市场预期日本央行将买进更多长债

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.040%        -0.5      0.045%
 五年期公债                                  0.095%        -2.0      0.115%
 10年期公债                                  0.600%        -5.5      0.655%
 20年期公债                                  1.495%        -7.5      1.570%
 30年期公债                                  1.675%        -9.0      1.765%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   145.32       +0.27      145.05
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王冠中/王翔琼; 审校 张明钧/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐