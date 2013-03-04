台湾债市：102/6殖利率收日低，短线股债表现多空易位

路透台北3月4日 - 台湾10年公债102/6发行前交易殖利率周一收在日低.因美债殖利率进一步下滑,且台股 今日随大陆股市出现较明显的回档.多方趁势取回主导权,令殖利率收低. 交易商指出，台股先前在8,000点附近即呈现涨多追价无力，技术面有过热迹象，今日拉回修正颇为合理 。接下来将观察美国10年期公债 是否继续回测1.825%，甚至是1.805%关卡，若连续遭到跌破，则1 02/6殖利率就有跌破1.20%，并向1.18%测试的机会。明日102/6发行前交易殖利率区间暂看在1.19-1.215%。 ”股市看起来还会回档，月中前对债市有利。”一证券商交易主管说。 另一票券商交易员则表示，102/6的得标利率在1.215%，该点位可望形成短线的支撑。不过就中长期来看 ，经济前景还是对风险性资产较为有利，在此趋势下，殖利率回档的空间也不大，102/6的满足点应该会在1.1 8-1.19%。 美国公债周一在亚洲市场走坚，此前美国政界未能就规避自动减支的措施达成一致，支出削减正式启动， 这令人担心财政拖累恐抑制美国经济增长。美国10年期公债 收益率(殖利率)持于1.846%，较上周 纽约尾盘几无变动，并接近上周创下的近一个月低点1.836%。 台湾股市周一收低1.2%，创下三个多月来最大单日百分比跌幅，追随中国股市以及大多数区域股市的跌势 。台股加权股价指数 收低97.29点至7,867.34点，不但是11月中以来最大单日百分比跌幅，也是约一个 月内的最低收位。 台湾央行上周五标售102/6，得标利率为1.215%，符合市场预期。各行业的得标比重方面，银行得标比重4 8%、证券业40%、票券业12%，保险业未得标。［ID:nL4T0BT0UB］ 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.14 0.8977 0.8975-0.8988 5.0 10 102/6 -0.92 1.2009 1.2009-1.2090 180.5 15 102/1 0.00 1.4500 1.4500-1.4500 4.0 30 102/5 +0.20 1.7970 1.7970-1.8050 2.0 债市短线气氛转变明显，由空转为略偏多。不过交易商认为，从近期买盘补券集中在存续期五年以下的筹 码来看，大家对未来利率反转风险的疑虑依旧存在，短券表现将优于中长券。 ”资金选择停泊短券，(存续期)两年的券已经没什么货了。”一证券商交易主管说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.7970 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.1940 5 102/2 0.8977 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)