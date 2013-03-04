表格：外资在韩国股市买超3,005亿韩元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔3月4日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,005亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 4日 300.5 -428.8 141.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
2月26日 -38.2 23.3 135.2
2月25日 37.7 -98.9 72.0
2月22日 25.7 188.0 -196.9
2月21日 283.8 -279.9 14.1
2月20日 583.0 226.0 -760.9
2月19日 63.3 8.4 -65.5
2月18日 16.1 43.1 -59.9
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
2月 8日 55.2 63.0 -133.2
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本月以来 300.5 -428.8 141.0
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今年以来 -31.5 909.7 -547.6
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(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。