中国债市：利率互换曲线中长端走低，避险情绪升温因股市大跌

路透上海3月4日 - 中国人民币利率互换 曲线周一进一步趋于平坦化，短端稳定，而长端跌幅较为明显，房地产调控新政细则的出台引发股市大跌，避险情绪升温拉低IRS中长端。

市场人士指出，资金面虽有所缓和，但由于央行公开市场是否恢复逆回购操作仍存不确定性，七天回购利率依旧处于相对高位，因此IRS短端下行乏力。

“短的基本没动，五年的下了有5个(基)点，(曲线)平坦化，比上周五更明显。”上海一券商交易员称。

中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。

银行间市场周一早盘资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。

前述交易员并指出，近期对全球经济的乐观情绪有所消退，美元指数 走强，美国国债收益率则震荡走低，风险资产则表现偏弱，上述因素均对IRS走势形成压制。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报7天和14天逆回购需求，以及28正回购需求。而上周央行公开市场一波三折。上周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，上周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.3150/ 3.4175 3.2120/ 3.2960 3.4100/ 3.4980 3.6260/ 3.7140 3.6600/ 3.8925 周五 3.3040/ 3.4160 3.2175/ 3.3017 3.4175/ 3.5000 3.6375/ 3.7267 3.6640/ 3.9100 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0110/+0.0015 -0.0055/-0.0057 -0.0075/-0.0020 -0.0115/-0.0127 -0.0040/-0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.