《中国数据观测》2月进出口同比增速料因季节因素明显回落，或再现月度贸易逆差

* 公布内容: 中国2013年2月进出口贸易数据

* 公布时间: 3月8日(周五 --调查结果 :

指标 2月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机

构数

出口(%) 10.1 -10.0~30.0 25 18.4 22

进口(%) -8.8 -16.0~9.5 28.8 39.6 22 贸易顺差(亿美元) -78 -320~+349 291.5 -314.9 22 --数据要点:

主要受春节长假季节因素影响，中国2月份进出口同比增速料较上月水平明显回落，进口有可能呈现同比负增长，而受此影响贸易顺差则预计缩窄，甚至自去年2月起一年以来重新出现贸易逆差。

接受路透调查的22家机构预测中值显示，2月出口同比增速料为10.1%，低于上月的25%;进口则料同比下降8.8%，上月为同比增长28.8%;预计贸易逆差为78亿美元，上月为顺差316.2亿美元。

兴业证券研究报告预测，进出口同比增速将大幅回落，且贸易顺差将收窄，因2月制造业PMI新出口、进口订单都是在收缩区间走低，参考2月韩国的进出口（韩国出口同样受到春节影响），再考虑到人民币有效汇率被动升值会进一步拖累出口。

不过分析人士也认为，应将今年头两月数据放在一起进行分析，以消除由于春节长假较去年推迟而引起的大幅波动。

莫尼塔投资的分析师杨程稀说，“我们现在对出口复苏还是比较谨慎，没有很明显的恢复，整体上处于低位企稳态势，因欧美经济回升力度比较软。进口方面内需复苏也偏弱。预计一季度进出口和上年同期相比基本持平。”

贸易顺差规模缩小甚至出现逆差，也会减小结汇给人民币汇率带来的升值压力。中国国家外汇管理局最新数据显示，1月银行代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；远期结售汇为净结汇94亿美元。

中国国家外汇管理局周四表示，2013年中国经常项目尤其是贸易顺差局面仍会持续，并继续吸引外国直接投资等国际长期资本流入。今年要以控流入作为防风险的保障措施。

人民币兑美元即期 2012年全年升值1%，幅度较前几年大幅放缓。交易员预计，今年人民币即期市场将呈双向波动格局，但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力。

机构 出口(同比%) 进口(同比%) 贸易顺差（十亿美元

） Forecast 8.1 -9.7 -8.5 澳新银行 14.7 -7.0 -4.5 中国银行 12.0 9.5 -32.0 交通银行 13.6 -14.4 5.0 西班牙对外银行 14.5 -7.5 -3.6 美银美林 -9.5 -11.5 -25.6 资本经济 -10.0 -16.0 -20.0 中金 15.0 -15.0 7.1 花旗 -4.3 -9.7 -22.2 中信证券 4.0 -12.5 -9.1 大和资本市场 24.4 -2.0 -6.3 星展银行 -9.0 -16.0 -18.9 兴业银行 15.0 -10.0 7.0 ING金融市场 25.0 -10.0 11.7 瑞穗证券 5.0 -5.0 -18.5 北京第一咨询 7.1 -5.0 34.9 上海证券 29.4 -4.4 8.0 申银万国 3.1 -7.9 -16.4 法兴银行 2.0 -13.1 -11.0 渣打银行 15.0 -5.0 -7.0 浙商证券 30.0 -4.0 10.0 瑞银 5.0 -7.0 -16.0 (完) (发稿 李然; 审校 林高丽)