中国债市：利率债向暖买盘增多，受流动性有所缓和及避险情绪升温支持

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 中国银行间债市周一利率债向暖，收益率小幅走低，因趋紧的流动性渐有缓和，资金价格高位松动，且今日股票市场大挫，股债翘翘板效应显现，避险情绪升温提振买盘热情。
交易员并表示，年初以来受益于资金面宽松，现券短端收益率积累一定跌幅，但长端变动不多，而从最近公布的一些数据分析，国内经济增长的动力还不稳固，且通胀保持在一个温和状态，货币政策转向支撑理由不够充分，这或一定程度有利未来长端表现。
银行间市场周一资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。
“今天资金面的缓解还是明显提振了买方的兴趣，成交相对也比较多，（收益率）普遍都是有些下行。”华中一银行交易员称。
中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。
剩余期限约2.9123年的国债130004券最新成交报价对应收益率 为3.0900%,上交易日尾盘报3.1250%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2865 4.2868
上日 4.1043 4.4329
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8900/2.8310 国债参考率报价 2.7950/2.7280 金融债参考率报价 3.3112/3.2490(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。