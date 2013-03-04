中国债市：利率债向暖买盘增多，受流动性有所缓和及避险情绪升温支持

路透北京3月4日 - 中国银行间债市周一利率债向暖，收益率小幅走低，因趋紧的流动性渐有缓和，资金价格高位松动，且今日股票市场大挫，股债翘翘板效应显现，避险情绪升温提振买盘热情。

交易员并表示，年初以来受益于资金面宽松，现券短端收益率积累一定跌幅，但长端变动不多，而从最近公布的一些数据分析，国内经济增长的动力还不稳固，且通胀保持在一个温和状态，货币政策转向支撑理由不够充分，这或一定程度有利未来长端表现。

银行间市场周一资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。

“今天资金面的缓解还是明显提振了买方的兴趣，成交相对也比较多，（收益率）普遍都是有些下行。”华中一银行交易员称。

中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。

剩余期限约2.9123年的国债130004券最新成交报价对应收益率 为3.0900%,上交易日尾盘报3.1250%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2865 4.2868

上日 4.1043 4.4329

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8900/2.8310 国债参考率报价 2.7950/2.7280 金融债参考率报价 3.3112/3.2490(完)