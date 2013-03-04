更新版-路透基点：佳通轮胎2.25亿美元再融资案启动

(新增费用及参贷行头衔等细节)

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，佳通轮胎2.25亿美元四年半期融资案启动，所筹资金将用于融通现有债务。

德意志银行为独家牵头行兼簿记行，平均贷款年限为约三年。

贷款所取得资金，将作为供借款人于2011年8月敲定的2.25亿美元三年半期贷款再融资之用，该笔贷款的平均年限为约两年。

新的贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。

银行业者获邀以三个层级参贷。核贷3,000万美元或以上者可以取得383个基点的综合收益及牵头行(MLA)头衔，其中先付费用为175个基点；核贷2,000万至2,900万美元者可以取得375个基点的综合收益及主办行头衔，其中先付费用为150个基点；核贷1,000万至1,900万美元者可以取得367个基点的综合收益及安排行头衔，其中先付费用为125个基点。

这笔贷款的担保品为佳通轮胎一买家的应收帐款。

回复截止日期在3月中旬左右。

2011年8月签署的2.25亿美元的三年半期贷款综合收益为约400个基点，利率为较LIBOR加码325个基点，德意志银行亦为当时的独家牵头行兼簿记行。