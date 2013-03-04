更新版-路透基点：佳通轮胎2.25亿美元再融资案启动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增费用及参贷行头衔等细节)
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，佳通轮胎2.25亿美元四年半期融资案启动，所筹资金将用于融通现有债务。
德意志银行为独家牵头行兼簿记行，平均贷款年限为约三年。
贷款所取得资金，将作为供借款人于2011年8月敲定的2.25亿美元三年半期贷款再融资之用，该笔贷款的平均年限为约两年。
新的贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。
银行业者获邀以三个层级参贷。核贷3,000万美元或以上者可以取得383个基点的综合收益及牵头行(MLA)头衔，其中先付费用为175个基点；核贷2,000万至2,900万美元者可以取得375个基点的综合收益及主办行头衔，其中先付费用为150个基点；核贷1,000万至1,900万美元者可以取得367个基点的综合收益及安排行头衔，其中先付费用为125个基点。
这笔贷款的担保品为佳通轮胎一买家的应收帐款。
回复截止日期在3月中旬左右。
2011年8月签署的2.25亿美元的三年半期贷款综合收益为约400个基点，利率为较LIBOR加码325个基点，德意志银行亦为当时的独家牵头行兼簿记行。
于新加坡登记注册的嘉通轮胎在中国各地有五个生产轮胎的工厂。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。