金属期市：伦铜在逢低承接助力下持稳，中国房地产调控忧虑令市场承压

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7698.00 -2.00 -0.03 -2.91

上海期铜 56310 -600 -1.05 -2.38

COMEX期铜 349.55 -0.55 -0.16 -4.30

LME期铝 1974.25 -0.75 -0.04 -4.67

上海期铝 14650 -110 -0.75 -4.53

LME期锌 2019.75 -1.25 -0.06 -2.12

上海期锌 15395 -150 -0.96 -0.96

LME期镍 16563.00 -42.00 -0.25 -3.45

LME期铅 2238.00 -6.00 -0.27 -4.36

上海期铅 14885.00 -100.00 -0.67 -2.39

LME期锡 23050.00 -200.00 -0.86 -1.50

LME/上海套利价差^ -249

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价。(完)

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