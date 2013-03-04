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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 16:23 BJT

新兴汇市：境外基金推低韩元及坡元跌破支撑位，跌势料将扩及更大层面

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             93.54        93.65        +0.12        -7.22        86.79
 坡元                            1.2472       1.2405        -0.54        -2.03       1.2219
 台币                            29.770       29.666        -0.35        -2.13       29.136
 韩元                           1092.50      1083.00        -0.87        -2.00      1070.60
 泰铢                             29.81        29.78        -0.10        +2.68        30.61
 菲律宾披索                       40.76        40.69        -0.17        +0.71        41.05
 印尼卢比                       9708.00      9676.00        -0.33        -0.80      9630.00
 印度卢比                         55.04        54.90        -0.25        -0.08        54.99
 马币                            3.1060       3.0965        -0.31        -1.55       3.0580
 人民币                          6.2260       6.2237        -0.04        +0.07       6.2303
 
    (完)
      
          
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 (编译/审校 李婷仪/隋芬/许娜/侯向明/艾茂林)
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