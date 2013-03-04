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市场报道 | 2013年 3月 4日 星期一 16:23 BJT

《汇市简讯》本周欧元/英镑走势将看向欧洲央行和英国央行的货币政策决议

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* 市场关注英国央行和欧洲央行本周四将公布的货币政策决议。

* 如果英国央行扩大量化宽松规模，同时欧洲央行维持利率不变，则欧元/英镑可能走向0.8815。

* 而如果英国央行维持利率不变，同时欧洲央行降息，则欧元/英镑可能承压。

* 0.8700处的期权将于今日到期，阻力位在0.8680/85。

* 0.8635-40区域有买单。0.8637为从周五高点0.8685回撤后触及的低点。(完)

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