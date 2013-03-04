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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 16:35 BJT

日本经济：财务省财务官称美元仍将是国际主要货币 ，日本视其为安全可靠资产

路透东京3月4日 - 日本财务省财务官中尾武彦周一表示，他相信在可预见的未来美元仍将是国际主要通货，日本相信美元是安全可靠的资产。

在被问及日圆对日本出口业者的影响时，中尾不愿置评，仅说汇率应由市场决定，日本决策官员应对评论汇价一事持谨慎态度。(完) (编译 李婷仪; 审校 艾茂林)
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