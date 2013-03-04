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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 16:35 BJT

亚洲橡胶：东京期胶小幅下跌，因油价走软

曼谷一交易员称，“投资者在胶价突破重要阻力位290日圆未果后卖出合约，油价下跌也打压市场。”

布兰特原油期货周一跌向每桶110美元，因市场担心美国财政危机以及欠佳的中国经济数据，将损及这两国的石油需求。过去三周油价跌幅已超过7%。

交易商称，TOCOM期胶价格可能囿于280-290日圆的狭窄区间，因没有正面因素可以支撑期胶大幅上涨。

上海主力9月期胶 收跌30元人民币，至每吨23,935元人民币。

新加坡商品交易所近月4月橡胶合约 最新报每公斤283美分，下跌2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 许娜/杜明霞)
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