亚洲橡胶：东京期胶小幅下跌，因油价走软

曼谷一交易员称，“投资者在胶价突破重要阻力位290日圆未果后卖出合约，油价下跌也打压市场。”

布兰特原油期货周一跌向每桶110美元，因市场担心美国财政危机以及欠佳的中国经济数据，将损及这两国的石油需求。过去三周油价跌幅已超过7%。