《中国上海证交所A+B股股价对比表》－3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:18时,1美元=6.2252人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 3.59 0.386 1.49 市北高新 7.67 0.608 2.03 大众交通 5.08 0.626 1.30 永生投资 17.3 1.251 2.22 老凤祥 24.94 2.528 1.58 S中纺机 13.16 0.609 3.47 鼎立股份 11.08 0.681 2.61 氯碱化工 9 0.557 2.60 双钱股份 8.77 0.748 1.88 海立股份 8 0.609 2.11 浦东金桥 8.44 0.935 1.45 外高桥 10.94 0.921 1.91 ST联华 9.03 0.595 2.44 锦江投资 6.68 0.807 1.33 中路股份 12.27 0.831 2.37 金山开发 7.88 0.515 2.46 海欣股份 5.86 0.466 2.02 耀皮玻璃 5.79 0.514 1.81 大江股份 4.32 0.31 2.24 上柴股份 12.26 0.8 2.46 丹化科技 11.61 0.937 1.99 上海三毛 7.65 0.769 1.60 友谊股份 8.08 1.336 0.97 上工申贝 7.32 0.518 2.27 上海机电 7.92 1.15 1.11 宝信软件 14.26 1.394 1.64 上海物贸 4.61 0.499 1.48 自仪股份 6.44 0.608 1.70 上海普天 8.97 0.599 2.41 陆家嘴 11.49 1.351 1.37 华新水泥 14.64 1.691 1.39 锦江股份 13.5 1.61 1.35 鄂尔多斯 8.61 1.03 1.34 华电能源 2.59 0.293 1.42 SST天海 7.44 0.507 2.36 大名城 5.56 0.43 2.08 东方通信 4.58 0.425 1.73 黄山旅游 13.08 1.492 1.41 开开实业 10.72 0.848 2.03 海南航空 4.01 0.7 0.92 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.3 0.383 1.38 锦州港 3.63 0.388 1.50 九龙山 3.01 0.364 1.33 凌云股份 7.08 0.619 1.84 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。