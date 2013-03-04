日本央行总裁提名人黑田东彦周一为最终击退通缩开出了更猛的药方，其表示，不会 为央行向经济挹注的资金规模设定限制。黑田东彦不负其激进宽松的声望，对议会表示日 本央行现有政策不够宽松，无法将通胀提升至2%，并表示央行应当力争两年内达成这个目 标。 他并称囿于当前的国际外汇规则，日本央行很难大规模买进外国债券 ，他个人希望实行货币宽松政策，预计实现2%通胀目标的合适时间期限为两年左右。[JP-C EN-CMN] 中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲周日表示，今年CPI同比涨幅或在3%左 右，较去年略高，但有信心控制通胀。至于央行行长人选，易纲则让大家稍耐心等待，十 二届全国人大会议结束时就会有结果公布。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周五表示，过早收回积极政策举措将带 来损害脆弱的经济复苏的切实风险。美联储内部就是否应逐步停止债券购买计划存在一些 分歧.美联储理事史坦最近表示，有迹象表明某些金融市场过热，并称若这些风险持续存在 ，央行应考虑利用货币政策加以应对。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 侯向明; 审校 隋芬)