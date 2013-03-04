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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 17:11 BJT

全球商品：东南亚棕榈油生产商瞄准美国生物燃料市场

欧洲方面，生物柴油生产商要进入市场，也必须符合永续计画的资格，且出口商可能还面临欧盟对其采取的反倾销行动—欧盟是这种燃料目前最大的买主。

尽管有这些变数，目前的价格差异或许还足以吸引需求。

一家欧洲的生物柴油交易商估计，今年从东南亚卖至美国的棕榈油生物柴油已有1万-1.5万吨。

“由于棕榈油和豆油每吨价差约有300美元，棕榈油生物柴油还有竞争力，”该交易商说。(完) (编译 田建华/杜明霞/张若琪 审校 张明钧/王丽鑫/丁琦)
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