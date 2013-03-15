台湾央行：共发行688.15亿台币存单，存单发行余额增33.65亿

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透台北3月15日 - 台湾央行周五公布，今日共发行688.15亿台币存单，若相较存单到期金额654.5亿，存单发行余额增33.65亿。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 559.15 91天期 0.93 94.00 182天期 1.05 35.00
央行上日共发行724.5亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,118.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负62亿台币；累计超额准备为负214亿台币，加计前期1%的超额准备为754亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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