台湾央行：共发行688.15亿台币存单，存单发行余额增33.65亿

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景

在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。