台湾央行:共发行5,929.9亿台币存单，存单发行余额减894亿

路透台北3月4日 - 台湾央行周一公布，今日共发行5,929.9亿台币存单，若相较存单到期金额6,823.9亿，存单发行余额减894亿。

央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 14天期 0.87 2,471.0 28天期 0.87 3,292.9 91天期 0.93 113.0 182天期 1.05 53.0

央行上日共发行937.5亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,226.4亿台币。