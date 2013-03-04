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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 16:47 BJT

台湾央行:共发行5,929.9亿台币存单，存单发行余额减894亿

路透台北3月4日 - 台湾央行周一公布，今日共发行5,929.9亿台币存单，若相较存单到期金额6,823.9亿，存单发行余额减894亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　　天期 　利率% 金额(亿台币) 　　14天期 0.87 2,471.0 　　28天期 0.87 3,292.9 　　91天期 0.93 113.0 　　182天期 1.05 53.0

央行上日共发行937.5亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,226.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为724亿台币；累计至周日超额准备为6,031亿台币，加计前期1%的超额准备为7,458亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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