《交易视点》中国3月债券收益率相对平稳，静观政策变动－中金

路透北京3月5日 - 中国大型投行-中金公司发布中国利率策略周报预计，3月份资金面和基本面仍对债市有支撑，虽然流动性对收益率的下行推动力不足，但也不会导致收益率明显回升。

报告建议，交易型投资者仍以5年和5年以内的中短期债券配置为主，杠杆过高的投资者可以适度降低杠杆。

**数据前瞻：春节错位因素干扰2月经济数据**

2月份大部分经济数据都将受到春节错位因素的影响。通胀方面，国际大宗商品价格总体回落，但受成品油以及铁路货运价格上调影响，国内工业品价格继续保持小幅上涨，预计PPI环比上涨0.1%，同比跌幅缩窄至-1.5%。受冬季气温偏低的影响，今年1、2月CPI食品累计涨幅将高于历史均值。预计2月CPI食品环比涨幅维持在2.8%的高位，非食品受房价上涨和油价上调的影响环比上涨0.2%，略高于季节性。但2月下旬食品价格快速下跌，将使3月份CPI同比再次大幅回落。

增长方面，工业增速小幅回落至10%附近。进出口增速大幅下滑，伴随短暂的小额贸易逆差。投资三大行业中，在政府换届完成之前，新的一轮基建投资暂时不会启动，房地产投资增速受销售的带动有望继续回升，制造业企业盈利的好转有望使制造业投资增速企稳，综合来看，预计1、2月累计投资增速基本与12月持平，在20.4%附近。受中央反腐的影响1、2月累计消费增速回落至14%左右。

2月份信贷仍然供需两旺，贷存比和贷款额度再次成为贷款供给的限制，预计贷款增量在7500亿左右，社会融资受春节影响将下降至1.2万亿左右，M2增速小幅下降至15.6%附近。

**3月份债券收益率相对平稳，静观政策变动**

3月份市场的焦点仍在于流动性，预计流动性将较2月末的紧张状况有所改善，债市尚不会出现较明显的调整。在大部分年份，3月份资金面都是相对宽松的，表现为3月份回购利率水平低于临近的月份。去年末银行超储率回升到3.3%的历史较高水平。我们按照五因素模型对3月末的超储率进行大致的测算，3月末的超储率可能比去年年底回落0.3-0.5个百分点，处于2.5%-3.0%区间，仍是历史较高水平，流动性并未进入紧张区间。

我们认为3月份资金面会维持在相对宽松的状态，但较1月份有所收紧，而且转债发行和季度末的冲击可能令回购利率局部走高，全月7天回购利率的均值可能处于1月份和2月份之间，即在3.0%-3.5%之间。

债券收益率下行动能不足，但回调压力也不大，市场可能处于震荡观望状态。一方面，从机构的配置需求依然较强。另一方面，近期全球市场风险偏好的回落也在基本面有利于债市。综合来看，3月份资金面和基本面仍对债市有支撑，虽然流动性对收益率的下行推动力不足，但也不会导致收益率明显回升。

两会期间市场可能更多关注后续房地产调控政策细则落实、货币政策以及对影子银行的监管政策的是否出现变化，在没有更明确的政策信号情况下，市场可能以窄幅震荡为主。

建议交易型投资者仍以5年和5年以内的中短期债券配置为主，杠杆过高的投资者可以适度降低杠杆。Shibor浮息债仍有较好的配置价值。互换策略可以暂时平仓增陡交易以及买入现券和支付互换固定利率的交易。(完)