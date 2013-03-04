欧股业绩：汇丰去年税前获利降至206亿美元，但承诺明年提高配息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦3月4日 - 汇丰控股 周一公布：
* 税前基本获利为164亿美元，较2011年成长18%。
* 税前获利为206亿美元，较2011年降6%
* 核心第一级资本比率为12.3%，高于2011年12月的10.1%。
* 宣告2012年普通股股利为每股0.45美元
* 平均普通股股东权益报酬率为8.4%，低于2011年的10.9%
* 2012年额外提列14亿美元拨备作为英国客户补偿
* 对欧洲前景仍持审慎看法，因需求疲软、成长缓慢、还有政治及监管的不确定性。
* 汇丰控股行政总裁欧智华(STUART GULLIVER)2012年薪资总值为740万英镑，奖金为195万英镑 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。