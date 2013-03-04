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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 16:40 BJT

欧股业绩：汇丰去年税前获利降至206亿美元，但承诺明年提高配息

路透伦敦3月4日 - 汇丰控股 周一公布：

* 税前基本获利为164亿美元，较2011年成长18%。

* 税前获利为206亿美元，较2011年降6%

* 核心第一级资本比率为12.3%，高于2011年12月的10.1%。

* 宣告2012年普通股股利为每股0.45美元

* 平均普通股股东权益报酬率为8.4%，低于2011年的10.9%

* 2012年额外提列14亿美元拨备作为英国客户补偿

* 对欧洲前景仍持审慎看法，因需求疲软、成长缓慢、还有政治及监管的不确定性。

* 汇丰控股行政总裁欧智华(STUART GULLIVER)2012年薪资总值为740万英镑，奖金为195万英镑 (完)
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