欧洲汇市：英镑兑美元持于两年半低位，市场担忧英国经济

这是英镑自2010年7月以来首次跌破1.50美元。

策略师表示，英镑可能在该水准附近获得一些暂时性的支撑，但较长期而言，鉴于英国经济前景疲弱、美国经济却有复苏迹象，英镑可能会延续跌势。

“上周数据疲弱，若建筑业数据亦令人失望，英镑很可能会再度下跌，”苏格兰皇家银行外汇策略师Melinda Burgess称。

建筑业PMI料从上月的48.7微升至49.0，但仍低于荣枯分水岭50。

投资者还将关注周二的服务业PMI，以及周四的英国央行利率决议。

欧元兑英镑 下跌0.1%至0.8643，低于上周所及16个月高位0.8815。(完)

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