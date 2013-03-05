中国公开市场：今日将不进行正/逆回购操作－业内人士

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月5日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行正/逆回购操作。
一级交易商周一可上报需求的品种包括7天和14天逆回购，以及28天正回购。
上周四央行亦未进行正/逆回购操作，其中逆回购也是询而未发，当周公开市场延续了资金净回笼态势，惟规模缩窄仅50亿元人民币。业内人士指出，春节后现金陆续回流银行，加之近期财政资金释放，或对缓解流动性压力渐现扶持，这可能成为周四逆回购没有实际操作的原因。
全国政协委员、中国人民银行行长周小川最新则表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。(完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.21%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.54% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8915 -133 欧元 7.4547 179 日圆 6.2051 98 港元 0.8872 -17 英镑
林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。