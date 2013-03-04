香港金融：宏利资产因内部监控缺失遭谴责及罚款—证监会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 香港证监会周一称，宏利资产管理（香港）有限公司因分销宏利环球基金时内部监控不足，遭证监会谴责及罚款2,400万港元。
证监会在一份声明中称，宏利资产管理在2007至2009年期间藉建立各客户的投资者概况来获取客户的财政状况、投资经验及投资目标，但在2009年仍有73%客户未建立投资者概况、或资料不全或至少12个月内未有更新。
自2010年起，宏利资产管理改以问卷形式评估各客户的风险取向。截至2012年2月，宏利资产管理仍未将新评估程序全面落实至所有客户，并有七成宏利环球基金客户尚未完成风险取向问卷。
证监会法规执行部执行董事施卫民（Mr Mark Steward）称，“中介机构推荐产品不可凭空而为。宏利资产管理没有实施适当程序，以履行这项对中介机构来说最基本的责任。”
不过证监会指出，尽管出现上述缺失，宏利环球基金的附属基金从未发生任何违责情况，亦没有客户对该基金的表现及合适性提出投诉。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。