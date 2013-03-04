香港金融：宏利资产因内部监控缺失遭谴责及罚款—证监会

路透香港3月4日 - 香港证监会周一称，宏利资产管理（香港）有限公司因分销宏利环球基金时内部监控不足，遭证监会谴责及罚款2,400万港元。

证监会在一份声明中称，宏利资产管理在2007至2009年期间藉建立各客户的投资者概况来获取客户的财政状况、投资经验及投资目标，但在2009年仍有73%客户未建立投资者概况、或资料不全或至少12个月内未有更新。

自2010年起，宏利资产管理改以问卷形式评估各客户的风险取向。截至2012年2月，宏利资产管理仍未将新评估程序全面落实至所有客户，并有七成宏利环球基金客户尚未完成风险取向问卷。

证监会法规执行部执行董事施卫民（Mr Mark Steward）称，“中介机构推荐产品不可凭空而为。宏利资产管理没有实施适当程序，以履行这项对中介机构来说最基本的责任。”