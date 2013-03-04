《中国新债预测》国开行Shibor浮息债利差或低于二级，资金价格下行空间料有限

* 招标品种: 国开行第10-13期浮息债首次增发

* 利率基准：三个月shibor

* 期限：1/3/5/7年

* 招标上限：除五年为60亿元外，其余均为50亿元

* 招标时间: 1/3年 周二(5日)9:30-10:30

* 7/10年 周二(5日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: -68bp至-49bp；-19bp至-5bp；6bp-19bp；29bp-40bp

* 预测均值: -57bp；-12bp；13bp；35bp

路透上海3月4日 - 中国国家开发银行 周二将首次增发Shibor基准的四期浮息债(市场戏称“F4”)。路透调查显示，此前公开市场操作重启正回购，显示央行不会放任资金面长期过于宽松，未来资金价格下行空间或有限。加之浮息债短久期优势依旧吸引需求，预计明日浮息债利差有望低于二级市场。

业内人士周一透露，中国公开市场一级交易商本周可上报七天及14天逆回购，以及28天正回购需求。上周三因资金极为吃紧，央行一度临时新增逆回购需求，但周四却爽约未现。不过央行行长周小川表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

北京一大型券商分析师认为，明天国开浮息债需求应会不错。“ Shibor利率比较稳定，下降空间有限。而且（浮息债）久期偏短，收益率和久期的性价比较高。”

是次增发债的标的券相应估值 、 、130211 收益率分别为3.3447%、3.7732%、4.0307%和4.2664%，对应利差各为-53.53bp、-10.68bp、15.07bp和38.64bp。

三个月期Shibor曲线 显示，该期限价格自2011年6月下旬达到逾6%水平，为阶段高位；去年7月至今，则基本徘徊在3.6%-4.0%区间。

国开行第10-13期债首次发行时，利差分别为-50bp、-1bp、19bp和38bp。是次增发具体条款如下:

第10期第一次增发 第11期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月11日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第12期第一次增发 第13期第一次增发

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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月13日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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