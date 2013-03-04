台湾汇市：台币收低至近半年低位，外资汇出且风险货币走跌

* 台股挫跌外资部分汇出 * 韩元、欧元走跌影响信心 * 明日29.700或再度攻防 路透台北3月4日 - 台币兑美元 周一大幅收低1.04角至近六个月低位。亚洲金 融市场今日股汇齐跌，台湾亦不例外。周边韩元 及近来引发市场疑虑的欧元EUR =盘中均跌破关键价位，台币也跟进趋贬，但仍不脱近期交易范筹，不过央行盘末一股作气 大幅将收盘价压抑至半年新低，令交易员对台币后市较不乐观。 汇银人士指出，中国宣布加紧打房令亚洲股市重挫，并波及风险货币。台股重挫逾1%令 汇市见外资汇出，且人民币 也贬值，均不利风险货币。然而盘中在29.700的近期 低点附近，出口商美元卖盘浮现，市场人士认为台币趋贬态势能否站稳，仍需经近日测试， 料明日交投将扩大至29.650-29.750。 〞台币有机会趋贬，但要看明天29.750能不能一次站稳。〞一本地银行交易员说。 台币今日收盘创近六个月新低，前低在去年9月7日收报29.842。 交易员并指出，如果美元持续强劲，而日本继续宽松，那么以台湾央行过去严管热钱的 态度，将不会坐视台币遭热钱追捧，台币将跟进周边国家保持疲弱，也保有出口竞争力。 他们并认为，包括日本、英国、澳洲及欧洲央行实际上已进行规模大小不一的宽松，当 前台币疲软的程度或决定于这些货币未来的走向。但如果台币本周未能顺利贬破且站上29.7 50，并朝29.800迈进，或将再遭遇出口商的美元卖压而回到此前区间内。 在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/台币各天期持续走强，投资者在 海外NDF买入美元避险的情绪走高，美元指数 表现强劲，令美元/台币一周及一个月期 溢价已走高至3.5-4分，六个月期折价也大幅缩减。气氛上与现汇市场一样看多美元。 台湾股市 今日收低1.22%报7,867.34点，外资及陆资在台股卖超70.81亿台币， 由买转卖。 日本央行总裁提名人黑田东彦周一为最终击退通缩开出了更猛的药方，其表示，不会为 央行向经济挹注的资金规模设定限制。 韩元及坡元周一下跌，双双跌穿技术图上的关键支撑线，在新兴亚币中跌幅居前。投资 人担心中国可能实施新的房价调控措施，纷纷抛出风险性资产。 本周全球重要数据及事件包括周二中国全国人大会议召开、澳洲央行会议；周三日本央 行召开货币政策会议(至周四)、英国央行召开货币政策会议(至周四)、加拿大央行利率决策 声明、美联储公布经济状况褐皮书；周四日本国内生产总值、欧洲央行公布利率声明；周五 G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.770 29.666 29.655-29.770 29.730 7.46 5.80 元太外汇经纪公司 29.700 29.620 29.658-29.701 29.690 4.49 3.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.035/0.040 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.185/-0.165 (完)