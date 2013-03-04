更新版 1-台湾货币市场：提存期初资金充裕，央行刻意维持市场宽松

* 期初资金充裕

* 央行刻意维持市场宽裕

* 本周资金情势预料稳中偏松 (更新报价数字)

记者 高洁如

路透台北3月4日 - 台湾银行间短率周一持稳。时序进入提存期初，银行调度余裕大增，且央行今日收受存单态度消极，市场资金充裕，短率部分除了拆款的区间高位略有走低，大致同于上日不变。

银行交易人士表示，上周总计央行存单多收逾1,200亿台币， 不过预料本周央行将进行调节，央行存单余额数字应会微幅走低。

此外，他们并指出，本周三（6日）央行将例行性标售一年期存单，按以往惯例央行应会保持市场资金稳中偏松，预料本周短率会稳于低位不变。

“今天市场很好借，中午过后更好借，”一位大型民营银行资金调度人员说。

该人士并表示，由于今日央行存单收的金额并不多，多数银行申报的存单总额都被打折。中午过后央行个别告知银行存单收受结果之后，市场的资金涌出，拆出银行意愿益加浓厚。

台湾央行上周公布，将在本周三（6日）例行性标售1,000亿台币的364天期存单。 上月央行标售的同期限存单加权平均得标利率在0.717%,与前月持平。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.391%;今日区间在0.295-0.43%，上日在0.295-0.42%；一周拆款利率在0.388-0.50%，上交易日在0.388-0.45%。

**短票利率续位于低位**

票券商指出，今日银行的资金相当充裕，不论是买票或是拆款的意愿都相当高，使得今日票券商拆款的高位较上周期底时刻，略有走滑。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。

台湾央行周一公布，今日共发行5,929.9亿台币存单，若相较存单到期金额6,823.9亿，存单发行余额减894亿。

本周央行存单到期金额共1兆（万亿）3,225.6亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二53亿，周三3,610.7亿，周四1,164亿以及周五1,574亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为246亿台币；累计超额准备为246亿台币，加计前期1%的超额准备为1,414亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是大致持平。资金调度人士表示，农历年后资金回笼明显，但央行也加大冲销力道，资金大致维持上一提存期稳中偏松状况，令利率持稳在近期区间不变。

一证券商交易员指出，今日是新提存期首个交易日，纵然央行上周存单发行余额新增了1,206.1亿台币，但主要是为改善存单到期过度集中或偏低的问题，调控的基调并没有改变，因此RP利率仍维持现有水准不变。

另一票券商交易员则指出，虽然第一季有不少公债标售，但因担心利率反转向上，票券商藉标售取得新券的额度偏低。此外，7日有700亿台币的92甲4期公债到期还本，届时可承作的筹码更少，使得RP利率守稳近期低点，不排除还有向下的机会。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。