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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 17:25 BJT

路透基点：台湾志超科技委托台湾银行安排等值18亿台币融资案－RLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士称，台湾志超科技股份有限公司已委托台湾银行，为其安排一笔等值18亿台币(6,100万美元)的五年期融资案。

该贷款料包括两部分，一部分为用于再融资的台币贷款，另一部分用作运营资本的贷款，能以台币及美元动用。再融资部分是针对2009年11月签署的一笔12亿台币五年期贷款，该贷款利率是较两年期邮政储蓄利率加码50个基点。

志超科技上一次在联贷市场筹资是在2012年3月，办理一笔14.4亿台币贷款，利率为商业本票次级市场利率加码85个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 许娜)
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