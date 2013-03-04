路透基点：台湾志超科技委托台湾银行安排等值18亿台币融资案－RLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士称，台湾志超科技股份有限公司已委托台湾银行，为其安排一笔等值18亿台币(6,100万美元)的五年期融资案。

该贷款料包括两部分，一部分为用于再融资的台币贷款，另一部分用作运营资本的贷款，能以台币及美元动用。再融资部分是针对2009年11月签署的一笔12亿台币五年期贷款，该贷款利率是较两年期邮政储蓄利率加码50个基点。