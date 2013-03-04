路透基点：台湾志超科技委托台湾银行安排等值18亿台币融资案－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士称，台湾志超科技股份有限公司已委托台湾银行，为其安排一笔等值18亿台币(6,100万美元)的五年期融资案。
该贷款料包括两部分，一部分为用于再融资的台币贷款，另一部分用作运营资本的贷款，能以台币及美元动用。再融资部分是针对2009年11月签署的一笔12亿台币五年期贷款，该贷款利率是较两年期邮政储蓄利率加码50个基点。
志超科技上一次在联贷市场筹资是在2012年3月，办理一笔14.4亿台币贷款，利率为商业本票次级市场利率加码85个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 许娜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。