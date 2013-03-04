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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 17:12 BJT

欧洲个股：汇控称基础业务朝着达成股东权益报酬率12-15%目标迈进

路透伦敦3月4日 - 汇丰控股 行政总裁欧智华周一称：

* 基础业务正朝着达成股东权益报酬率12-15%的目标迈进

* 现在要讨论欧盟奖金限制的冲击仍为时过早(完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

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