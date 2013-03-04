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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 17:17 BJT

日本金融：即便经济增长率达至3%，日本也无法完成预算赤字目标－政府文件

日本的基本预算平衡(不计债券服务成本及发债所得)赤字在2010/11财政年度相当于国内生产总值(GDP)的6.8%。

预测显示，即便日本达到了平均3%的名义经济增速，如果没有减支措施，上述比例也将只会改善到3.3%。

该预测还显示，如果日本仅仅实现了1.5%的平均经济增速，那么在没有减支的情况下，上述赤字相当于GPD的比例将停留在3.8%。

日本2010/11财政年度的名义GDP增长了1.3%，但截至2012年3月的财年度，日本经济萎缩了1.4%。(完) (编译 田建华/侯向明; 审校 王丽鑫)
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