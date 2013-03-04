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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 17:17 BJT

《汇市解析》－技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3003     1.3020      -0.13      -1.45     1.3194
 美元/日圆                         93.57      93.56      +0.01      +7.87      86.74
 欧元/日圆                        121.68     121.77      -0.07      +6.31     114.46
 美元/瑞郎                        0.9428     0.9426      +0.02      +2.98     0.9155
 英镑/美元                        1.5041     1.5036      +0.03      -7.45     1.6251
 美元/加元                        1.0294     1.0267      +0.26      +3.76     0.9921
 澳元/美元                        1.0133     1.0202      -0.68      -2.50     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8204     0.8248      -0.53      -0.95     0.8283
 澳元/日圆                        94.810     95.360      -0.58      +5.19     90.130
 新西兰元/日圆                    76.760     77.080      -0.42     -45.49    140.820
 英镑/日圆                        140.76     140.55      +0.15      -0.04     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2345     1.2366      -0.17      -1.56     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 高琦)
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