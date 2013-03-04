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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 17:33 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌，两会开幕各方观望气氛浓重

* 人民币收跌
    * 观望气氛浓重，成交区间较窄
    * 短期内净结汇格局难变

 (新增收盘报价)
    路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收跌。隔夜美元指数大涨，
人民币中间价也小幅回软。两会(人大和政协会议)于周日拉开帷幕，市场观望气氛浓重，成
交区间较窄，不过净结汇格局仍未改变。
    
    交易人士称，虽然对两会在汇改方面有所期待，不过受维稳政策引导，加之各种政策出
台还不透明，大家多选择谨慎观望。
    
    上海一外资银行交易员表示，今天还未看到较大的客盘flow，月初时企业的客盘flow通
常不多。此外，受上周末短期外债额度增加消息影响，大家也多选择谨慎观望。
    
    为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，
较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市
场影响有限。 
    
    上海另一外资银行交易员称，从外管局最新公布的1月代客结售汇数据看，结汇较重的
情形可能还会延续一段时间，企业从价格和实需角度分析，加上人民币升值预期，可能还会
选择继续结汇。

    中国外管局最新公布的银行代客结售汇顺差规模远超预期至926亿美元，处于纪录最高
水平，这意味着尚未公布的1月外汇占款或将接近历史最高水平，体现为国际收支平衡表上
的短期资本大量流入。    
    
   以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场
人民币的主要报价:        
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日         升贬
   即期成交价格                  6.2251            6.2237       -0.02%
         中间价                  6.2822            6.2798       -0.04%
                                                                   
 日内相对于中间价最大波幅    0.92% (上限±1%)       日高         日低
       日内波动幅度(pips)           54             6.2244       6.2298
   2013年来即期升贬值幅度         0.08%                                  
 1年期美元/人民币掉期升水         1,172                            
                                                              
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间1          今日              上日          
 7:20                                                         
    1年期NDF                    6.3261/98          6.3165          
            CNH即期             6.2238/57          6.2205          
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)
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