更新版 1-中国汇市：人民币收跌，两会开幕各方观望气氛浓重

* 人民币收跌 * 观望气氛浓重，成交区间较窄 * 短期内净结汇格局难变 (新增收盘报价) 路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收跌。隔夜美元指数大涨， 人民币中间价也小幅回软。两会(人大和政协会议)于周日拉开帷幕，市场观望气氛浓重，成 交区间较窄，不过净结汇格局仍未改变。 交易人士称，虽然对两会在汇改方面有所期待，不过受维稳政策引导，加之各种政策出 台还不透明，大家多选择谨慎观望。 上海一外资银行交易员表示，今天还未看到较大的客盘flow，月初时企业的客盘flow通 常不多。此外，受上周末短期外债额度增加消息影响，大家也多选择谨慎观望。 为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标， 较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市 场影响有限。 上海另一外资银行交易员称，从外管局最新公布的1月代客结售汇数据看，结汇较重的 情形可能还会延续一段时间，企业从价格和实需角度分析，加上人民币升值预期，可能还会 选择继续结汇。 中国外管局最新公布的银行代客结售汇顺差规模远超预期至926亿美元，处于纪录最高 水平，这意味着尚未公布的1月外汇占款或将接近历史最高水平，体现为国际收支平衡表上 的短期资本大量流入。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场 人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2251 6.2237 -0.02% 中间价 6.2822 6.2798 -0.04% 日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 54 6.2244 6.2298 2013年来即期升贬值幅度 0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1,172 离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日 7:20 1年期NDF 6.3261/98 6.3165 CNH即期 6.2238/57 6.2205 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)