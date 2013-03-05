新债招标：中国国开行一年和三年SHIBOR浮息债利差均低于预期－业内人士

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年和三年期shibor基准浮息债，中标利差分别为-59.93基点(bp)和-18.19bp，此前市场预测均值各为-57bp和-12bp。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别约2.1倍和2.78倍。
稍后国开行还将增发两期浮息债，期限为五年和七年。市场对后两期债的利差预测均值分别为13bp和35bp。
是次增发具体条款如下:
第10期第一次增发 第11期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月11日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 无 债券面值的0.05%
发行人增发权利 保留 保留
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第12期第一次增发 第13期第一次增发
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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月13日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.21%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.54% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8915 -133 欧元 7.4547 179 日圆 6.2051 98 港元 0.8872 -17 英镑
林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。