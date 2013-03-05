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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 10:46 BJT

新债招标：中国国开行一年和三年SHIBOR浮息债利差均低于预期－业内人士

路透上海3月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年和三年期shibor基准浮息债，中标利差分别为-59.93基点(bp)和-18.19bp，此前市场预测均值各为-57bp和-12bp。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别约2.1倍和2.78倍。

稍后国开行还将增发两期浮息债，期限为五年和七年。市场对后两期债的利差预测均值分别为13bp和35bp。

是次增发具体条款如下:

第10期第一次增发 第11期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月11日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第12期第一次增发 第13期第一次增发

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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月13日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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