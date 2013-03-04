更新版 1-中国货币市场：资金趋松隔夜回购利率跳水，观望公开市场操作七天走势仍谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海/北京3月4日 - 中国银行间市场周一资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。
业内人士周一透露，中国公开市场一级交易商本周可上报七天及14天逆回购，以及28天正回购需求。上周三因资金极为吃紧，央行一度临时新增逆回购需求，但周四却爽约未现。
“今天早上资金是挺松的，但我还是担心明天公开市场操作(方向)。”华北一银行交易员称。
他并表示，从目前资金面渐宽走势来看，明日公开市场逆回购询而不发的可能性仍很大。因此二级市场质押回购利率走向，还要看未来央行操作方向及力度而定。
近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,632.62亿元人民币,较上周五5,193.23亿元的交易量增加近一成;其中,隔夜品种成交量为4,843.12亿元,上周五为4,085.72亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17：11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 3.2865 4.1043 -81.78 4,843.12
七天 4.2868 4.4329 -14.61 703.76
14天 4.3052 4.8001 -49.49 34.13
上交所债券回购
其中：隔夜 2.3650 5.0700 -407.00 1,699.77
七天 3.6450 3.7900 -340.50 241.02
14天 3.9200 3.5200 +24.00 25.59
回购定盘利率
其中：隔夜 3.3200 4.2800 -96.00
七天 4.3300 4.5500 -22.00
14天 4.3300 4.8200 -49.00
shibor
其中：隔夜 3.2935 4.1360 -84.25
七天 4.3130 4.4760 -16.30
三个月 3.8920 3.8946 -0.26
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------------------(完)
(发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽)
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