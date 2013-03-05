《交易视点》中国3月中长端利率产品收益率望下行，可增加仓位－中信证券

路透北京3月5日 - 中国中信证券最新发布利率市场月报认为，国内经济增长短期内复苏强度可能弱于市场预期；通胀压力亦很可能低于市场预期。在此背景下，预计3月中长期利率产品收益率有望下行，建议交易型机构增加其仓位，并以中长期金融债为主。

**经济增长可能小幅回落**

2月份中采PMI指数和汇丰PMI指数都有所回落，此外，2月份发电量的日均增速也显着回落，表明2月份增长的势头放缓。考虑到闰年因素的影响，今年的2月份发电量同比将出现负增长。1、2月份发电量同比增速的均值大致在4%左右，比去年12月7.6%的增速有明显回落，因此1、2月份工业增加值的增速大致在10%左右。

**2月份通胀有所上行**

受春节错位的影响，我们预计2月份CPI食品价格环比在2%左右，非食品方面，我们认为2月份CPI非食品环比将回升至0.1%左右。我们预计2月份CPI环比在0.7%左右，同比将上升至2.8%左右。然而，3月份CPI同比将再度回落至2.5%以下，目前来看短期内通胀的压力不大。

**市场研判和投资策略**

目前的收益率曲线已经隐含了经济增长温和复苏以及通胀缓慢上行的预期。然而，短期内经济增长面临逆风，首先，从国内来看，房价的较快上涨导致了房地产调控政策的出台，必然会影响投资的增速，削弱经济复苏的势头，其次，从海外来看，美国的财政减支拖累美国的增长步伐，此外，欧元区的增长疲弱以及欧债危机的可能再度发酵等因素都会对全球经济增长形成负面冲击。因此，国内经济增长的复苏进程可能面临波折，短期内复苏的强度可能弱于市场预期。

而从通胀来看，节后农产品价格的较大幅度回落一定程度上缓解了对通胀的担忧，短期内通胀的压力也很可能低于市场预期。尽管央行的正回购操作抑制了资金利率的下行空间，不利于短端利率的下行，但资金面的适度收紧也可以避免经济在短期内呈现过热倾向，也将压制长端利率的上行。

总之，3月份中长期利率产品收益率有望下行，中长期国债和金融债收益率很可能重回去年的波动区间。建议交易型机构增加中长期利率产品的仓位，品种上以中长期金融债为主。

对于互换利率，预计中长期互换利率大幅突破向上的概率较小，存在回落的空间，建议介入5年Repo及Shibor互换看跌交易。(完)