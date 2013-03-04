全球航运：全球港口货物吞吐量料增5%以上，亚洲增速稍高－报告

路透北京3月4日 - 上海国际航运中心最新研究报告预计，今年全球港口货物吞吐量将保持温和增长，增速在5%以上，略高于去年；而亚洲港口市场增速将重回7%以上。

报告认为,2013年，全球新一轮货币宽松政策及产业扶持计划陆续推出，各国交通设施、房地产等基础性建设力度进一步加强，以及东盟、跨太平洋伙伴关系协议等区域合作深化等一系列举措将有效提振港口业，预计今年全球港口货物吞吐量与集装箱吞吐量将保持温和增长，增速均在5%以上。

其中，欧洲港口在经济回暖带动下有望止跌回稳，但增幅有限，仍将低于3%；美洲及非洲地区随着国际贸易量缓慢复苏和港口产能提升，吞吐量增速将有所提高；而亚洲港口在新一轮内需刺激政策作用下，增速将重回7%以上。此外，国际集装箱吞吐量仍将保持稳定低速增长，但增速较2012年相比会有所加快。

报告认为，2013年煤炭、铁矿石等干散货的吞吐量需求将小幅回升，但由于库存高企大宗商品价格有可能面临下行压力，同时中国和亚洲地区经济走强也将推动大宗商品价格，因此全年港口干散货吞吐量仍将有明显波动。而中东和北非的紧张局势为石油市场增添了更多不确定，与去年基本持平概率较大。总体而言，未来全球港口经营状况将有所改善，尤其是新兴经济体国家港口发展将更为迅猛。

随着经济、贸易中心和航运中心的东移，中国以及东南亚的经济贸易发展迅速，近年港口投资力度十分庞大，使得产能突飞猛进，部分地区出现结构性产能过剩现象。因此，未来码头建设投资的热点区域将逐渐由亚洲开始向拉美、中美和非洲转移。

2012年是全球港口业深度调整的一年，受累于全球经济环境持续恶化，国际贸易量、海运量增速下调，全球港口生产经营面临着严峻的挑战。全球主要港口货物吞吐量增幅不足5%，欧洲港口甚至趋于零增长边缘。

2012年中国宁波－舟山港超越上海港，以年货物吞吐量7.44亿吨成为全球最大的港口，而上海港屈居第二位,全球前十大港口仍有七个来自中国.上海港仍保持全球最大集装箱港口,但因外贸影响箱量增长受限，在箱量绝对值上与排名第二的新加坡差距进一步拉近.(完)